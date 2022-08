Estudiante a distancia de UdeC fue reconocido por una empresa multinacional

Marco Antonio Revolledo Jaramillo, es un joven cartagenero de 22 años estudiante de Ingeniería de Software de 9no semestre en la modalidad a distancia que fue elegido por la empresa Manar Tecnologies S.A.S para ser uno de los dos elegidos para obtener la contratación. El mérito se le otorgó luego de haber pasado una dura semana de pruebas que lo ayudaron a mostrar sus talentos y capacidades.

Así como muchos otros jóvenes desde muy temprana edad se visionó como un profesional, sin embargo, su sueño requería llevar la impronta de ser un profesional en sistemas de la Universidad de Cartagena.

Este egresado de la Escuela Normal Superior inició su camino por conseguir este sueño sin ninguna preparación previa, para él atreverse a tomar el examen de admisión en áreas que en definitiva no fueron su pilar de formación durante el bachillerato era un reto, pero estaba determinado a asumirlo. A pesar de sus intentos, no fue hasta el periodo 2018-1 que logró ser un udecísta más desde el programa de distancia de Ingeniería de Software.

La metodología de estudio a distancia quizás no fue la primera opción para Marco Revolledo, sin embargo, fue una buena oportunidad para descubrir cuáles son los métodos de estudio que mejor le podrían funcionar para desarrollar el autoconocimiento “estudiar una carrera a distancia en una universidad nunca es fácil, para una persona tan joven como yo dentro de lo que cabe, que de pronto no estaba trabajando o que iba a empezar a trabajar y que no conocía la metodología fue al inicio complicado, ya que es una metodología que se enfoca en el autoestudio y en el autodescubrimiento del saber cómo se me hace sencillo aprender y estudiar. Al principio no es sencillo, pero cuando ya uno le coge, como quien dice por ahí frases populares “la maña”, entonces se vuelve algo muy sencillo y satisfactorio para ti aprender por tus propios medios y siempre teniendo en cuenta que el conocimiento es tuyo, no de otros”.

La perseverancia de Marco es un aspecto característico de muchos udeceístas, que trabajan constantemente por superar los obstáculos para poder cumplir ese sueño de ser un profesional egresado de la Universidad de Cartagena. Marco Revolledo cursará su último semestre como estudiante de pregrado en el próximo periodo académico y gracias al acompañamiento de su programa y las directivas de su facultad pronto será un egresado que cuenta con una oportunidad laboral asegurada gracias a las capacidades que vieron sus docentes, y por supuesto, a las oportunidades que brinda la institución a todos sus estudiantes independientemente de su modalidad.

Así se destacó este estudiante de la UdeC

A través del Consultorio Empresarial, un espacio de la Facultad de Ciencias Económicas que busca apoyar por medio de distintos aspectos a todos los estudiantes interesados en fortalecer sus procesos de formación y abrir las posibilidades laborales; Marco Revolledo tuvo la posibilidad de participar en un Bootcamp, que puso a prueba sus conocimientos y que hoy, lo tienen como uno de los empleados de la empresa Manar Technologies S.A.S.

Alejandro Rhenals, director de este consultorio empresarial explicó que estos 3 estudiantes del programa de Ingeniería de Software logrando aplicar a esta convocatoria gracias a los vínculos realizados con esta empresa, quien en pro de buscar nuevas alianzas con el sector académico abrieron estos 3 cupos para estudiantes que estuvieran enfocados en carreras tecnológicas.

En este campamento que inició el 11 de julio y finalizó el 15 de ese mismo mes también tuvo participación de estudiantes universitarios de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, donde se inscribieron al menos 150 candidatos, fueron admitidos 31, pasaron 7 a la fase de presentación de retos técnicos y finalmente fueron contratados 2. De los cuales uno de ellos fue Marco Revolledo, quien participó con otros dos compañeros udeceísta.

Durante este periodo, Revolledo Jaramillo tuvo que poner a prueba sus conocimientos en retos que le fueron presentados en el camino y luego, socializar sus resultados que dejaron en evidencia su análisis y solución. Ante el desempeño de este estudiante el rector Willian Malkún Castillejo compartió su alegría “El joven Marco Revolledo nos ha visitado con esas buenas nuevas que hacen realmente posible y pensar que la Universidad de Cartagena si logra transformar las vidas de nuestros jóvenes”.