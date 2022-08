Servidores turísticos paralizaron obras de Protección Costera en Cartagena

Con pancartas, pitos y arengas, los servidores turísticos que laboran en las playas del sector de Bocagrande en Cartagena, paralizaron las obras del megaproyecto de Protección Costera ante los presuntos incumplimientos en el pago de compensaciones.

Vendedores de raspaos, cócteles, masajistas, ceviches, frutas, paletas y demás comerciantes, denunciaron falta de pago de las indemnizaciones a más del 90% de las personas que fueron incluidas en el censo adelantado por el PNUD.

Los servidores exigieron la presencia del alcalde William Dau para establecer una mesa de diálogo y llegar a un acuerdo con la administración distrital y el consorcio Proplaya. De igual forma, advirtieron que no permitirán la continuación del proyecto con las playas que todavía faltan por ejecutar hasta que no se solucione el mínimo vital de los trabajadores.

En los próximos meses, el megaproyecto de Protección Costera adelantará sus obras entre el hotel Capilla del Mar y Plata Hollywood frente al Hotel Caribe.

"Hay compañeros de las diferentes agremiaciones que ya fueron censados y todo lo han echado para atrás, no hay nada claro sobre el retorno a nuestros puestos de trabajo. A algunas personas le han pagado y a otros no, solamente le han cancelado a más de 100 personas y nosotros somos más de dos mil servidores turísticos. Solamente les están pagando a los carperos y eso no a todos, sin embargo, ellos no tienen en cuenta que la mayoría de los vendedores son de a pie, es decir caminamos por las diferentes playas", manifestó Lucas Zambrano, líder de la Asociación de Vendedores de Paletas.

El plantón pacífico se desarrolló en el lugar en donde se ejecutan las obras del megaproyecto sin bloquear el tráfico vehicular de Bocagrande.