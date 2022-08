Aeropuerto de Cartagena espera aprobación de APP para su ampliación

Un llamado urgente hizo la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (Sacsa), actual operador del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, al Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para agilizar la aprobación de la APP que permitirá la ampliación de esta terminal aérea ubicada en el barrio de Crespo, norte de la capital de Bolívar.

A través de los micrófonos de Caracol Radio, Ramón Pereira, funcionario de Sacsa, explicó que la ampliación del aeropuerto es necesaria teniendo en cuenta que al cierre de 2022 el Rafael Núñez alcanzaría a registrar más de siete millones de pasajeros movilizados y las actuales instalaciones están en capacidad para recibir hasta 5,5 millones de viajeros anuales.

"Cartagena va a cerrar el 2022 con algo de siete millones de pasajeros movidos, casi el doble de lo que mueve Barranquilla porque la ciudad es un destino receptivo y de oportunidades. A finales de 2013 le dijimos a la ANI nos preocupa la capacidad del aeropuerto. Al año siguiente llegamos con un proyecto para crecer el aeropuerto a 11,5 millones de pasajeros con terminal internacional independiente y calle de rodaje nueva. Ese proyecto se radicó ante la aeronáutica civil y hoy en día es el plan maestro aeroportuario del aeropuerto Rafael Nuñez. Sin embargo, surgieron una serie de inconvenientes ante la propuesta de un nuevo aeropuerto y tocó recortar el proyecto de ampliación con capacidad para recibir 7,5 millones de pasajeros anuales", aseveró Pereira.

Ante esta situación son innumerables las quejas de los viajeros por la capacidad desbordada del Rafael Núñez, donde los fines de semana o temporadas vacacionales sufre, se evidencia un colapso especialmente en la sala de espera de vuelos nacionales.

"No es que esa sea la única posibilidad de ampliación el propósito es incrementar a 11,5 millones de pasajeros. El mensaje nuestro es urgente es ampliar el Rafael Nuñez entendemos que 7,5 millones de pasajeros no es toda la capacidad que quisiéramos y no es toda la capacidad posible, pero cambiar ese proyecto sería retrasar la ampliación urgente que se necesita", aseveró Ramón Pereira de Sacsa.

La APP que busca ampliar el aeropuerto para recibir 7,5 millones de pasajeros contempla la construcción de un terminal internacional, un nuevo muelle de embarque paralelo al edificio actual con cinco puentes de abordaje y ampliación de plataforma para recibir en forma simultánea 15 aeronaves.

Se realizaría también la remodelación del terminal existente en más de 5.000 m2, ampliando de forma sustancial el hall principal y el número de mostradores de facturación hasta un total de 72. La superficie total de la nueva construcción supera los 18.000 m2 para un área final de la terminal de más de 35.000 m2. Se construirá una calle de rodaje paralela a la pista y un parqueadero en altura.

Según Ramón Pereira, con el plan maestro aeroportuario del Rafael Núñez que busca ampliar la capacidad a más de 11 millones de pasajeros, se garantiza el tráfico aéreo de la ciudad de Cartagena hasta el año 2035.