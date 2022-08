Gobierno Petro verificó estado de puentes entre Colombia y Venezuela

Dentro de la visita que realizó el ministro de Transportes y el director nacional de Invias a la ciudad de Cúcuta, se realizó la verificación del verdadero estado que mantienen los puentes internacionales que comunican con Venezuela y que están deshabilitados desde hace siete años.

Son en total cuatro estructuras, de las cuales tres funcionan con paso peatonal al haberse cerrado la fronteras por la ruptura de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Iván Duque y Nicolás Maduro.

Sin embargo, el puente que mas llama la atención es Tienditas, el cual nunca ha sido inaugurado por los dos gobiernos y aún se encuentran instalados mas de 15 contenedores y gandolas de gasolina en toda la mitad de la estructura.

El ministro de transportes Guillermo Reyes González, le dijo a Caracol Radio que se buscará darles apertura a todos los pasos elevados y con esto permitir la reactivación del paso de carga entre las dos naciones.

“Yo hoy hable por teléfono con el ministro de transporte de Venezuela para que los dos vengamos a inspeccionar los puentes y empezar a ponernos de acuerdo, al haber nombramiento de embajadores y en el proceso de reiniciar relaciones diplomáticas me gustaría mucho que viniera el ministro aceptara venir con nosotros y las autoridades de Venezuela a mirar, por ahora estamos en manos de nuestros presidentes pero hay voluntad que esto se de pronto con unas mesas de trabajo, esto no durara un par de años si no tan solo unas semanas”, comentó Reyes.

Reyes González indicó que preliminarmente los puentes están en buen estado, sin embargo, pueden requerir algunas reparaciones o pavimentación. Los recursos serán invertidos por Invias para poder restablecer la movilidad en estos puentes.

Por su parte el director encargado de Invias Guillermo Toro indico que en la revisión los puentes se verifico algunas afectaciones de mantenimiento, pero que están en condiciones adecuadas para su puesta en operación.

“Generaremos algunas restricciones de carga y movilidad sobre esos puentes para habilitarlos, pero también tenemos listo un plan que debemos socializar con el gobierno de Venezuela para la repotenciación de los puentes, además revisaremos los recursos que pueden llegar a un promedio de 15 mil millones de pesos”, dijo el funcionario.