Fiscalía presentará proyecto de ley para ampliar su personal /

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que su despacho presentará, en próximos días, un proyecto de ley para ampliar la planta de investigadores y fiscales, para tener de esta manera una justicia más eficiente, como lo pide el presidente Petro en su propuesta de gobierno.

Señaló que es necesario que la justicia pueda ser protegida desde el punto de vista de su infraestructura, pero también de su personal y por eso es necesario aumentar la planta de personal.

Precisó que hoy la Fiscalía General de la Nación tiene 22.900 funcionarios y el país que tenemos es completamente distinto, al de hace 6 años.

“Por eso es necesario que con capacidades estructurales podamos tener una mejor Fiscalía, pero eso no se puede hacer si no tenemos más Jueces, más Magistrados y si no tenemos un apoyo irrestricto de la Rama Judicial del poder público que es la que ha sostenido sin ninguna duda el estado de derecho en Colombia", puntualizó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.