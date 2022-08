Antes del 12 de septiembre habrá decisión sobre el Dique: Mintransporte

En Cartagena el Ministro de Transporte Guillermo Reyes, entregó detalles sobre las próximas acciones de la cartera referente al Canal del Dique, e indicó que a más tardar el 12 de septiembre habrá una decisión sobre el proceso contractual.

Por ejemplo el 26 de agosto el ministro se reunirá con alcaldes, líderes sociales, órganos de control y dirigentes de los tres departamentos en el municipio de Santa Lucía- Atlántico, para tener el último diálogo antes de resolver sobre el sonado proyecto, descartando además que haya nuevos plazos.

“Queremos recoger los conceptos de los asesores que tiene el ministerio del más alto nivel. Yo no le tengo miedo a hacer las cosas pero a hacerlas bien, que no nos pase como lo del aeropuerto, seis años para decidir sobre una APP. No quiero que mañana con la ola invernal digan, vieron, no se adjudicó, fue culpa del gobierno del presidente Petro; o si adjudicamos con irregularidades digan descuidado, negligente y omisivo el gobierno nacional”, manifestó Reyes González.

El ministro dijo además que la JEP ordenó medidas cautelares pero en ningún momento se refirió a suspender el proceso, y que en el estatuto de contratación el hecho de que haya un solo proponente no vicia el trámite.