Reforma laboral podría generar pérdida de empleos: Fenalco Antioquia

Fenalco capitulo Antioquia se refirió a la propuesta del nuevo gobierno del proyecto de ley que busca pagar las horas nocturnas desde las 6 de la tarde, actualmente el pago se hace desde las nueve de la noche, asegura el gremio que esta situación generará pérdida de empleos por el golpe económico negativo por el aumento en los gastos.

María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco en Antioquia, expresó preocupación por esta iniciativa porque actualmente trabajan en un plan para aumentar el empleo, pero que con este nuevo proyecto esa intención se vería afectada.

“Estaríamos condenando a miles de personas, no solo al desempleo, sino también a la informalidad, entendiendo que ya nuestro fuerza laboral es más del 50% informal y que en su mayoría son personas que ganan menos del salario mínimo y no se asocian a las mejores condiciones de trabajo, también estaríamos condenando a muchos sectores al no poder contratar más personas”, dijo la agremiada.

Aseguró que de pasar esta iniciativa en el congreso los sectores como el turístico, gastronómico, bares, servicios generales, vigilancia y seguridad privada se verían seriamente afectados en los turnos, los horarios o el personal.

Finalmente dijo que no es el momento de frenar la generación de empleo y mucho menos bloquear la posibilidad a alguien de ingresar al campo laboral, por ello, ven inconveniente la propuesta del nuevo gobierno de Gustavo Petro.