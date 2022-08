Denuncian que un grupo de mineros estaría atrapado en una mina en Buriticá

Este jueves un grupo de personas del municipio de Buriticá denunció que más de un centenar de mineros estaría atrapado desde hace varios días en una mina conocida como Jaraguá, cuentan que están sin comida, sin agua, ni energía, por lo que consideran que la vida de estas personas está en riesgo.

Aseguran que las entradas de la mina, propiedad de la multinacional Zijin Continental Gold, están selladas y que ellos quedaron atrapados desde hace más de una semana, advierten que, incluso la última persona que alcanzó a salir lo hizo el pasado jueves. Caracol Radio conversó con el familiar de uno de los mineros atrapados y relató la angustiante situación.

“Mi esposo en este momento está allá, él nos llamó desde la tarde y nos mandó varios videos y nos pidió que por favor pudiéramos hacer llegar la información a los medios de comunicación porque están atrapados, hay demasiados mineros, se pueden contar más de 300 atrapados”, dijo la esposa de uno de los mineros atrapados.

La mujer a la que le reservamos la identidad por seguridad, relató que la situación es dramática y que lo más grave es que pese a que alertaron a todas las autoridades competentes, no se ha hecho nada.

“Ellos entraron hace 20 días, ellos ya tenían que salir. El último pelao que pudo salir, salió creo que el jueves y de ahí en adelante no ha podido salir ninguno, ya no tiene comida, no tienen agua, no tiene luz, no tienen nada, creo que están tomando agua de unos charcos donde se reposael agua y que ya no tienen opción, que literal los están matando”.

Le suplican a las autoridades que hagan presencia en el lugar cuanto antes para que se establezca incluso el número de personas atrapadas allí.

Una de las mineras que trabaja informalmente en este socavón y que también pidió la reserva de la identidad, aseguró a Caracol Radio que no ingresó con el grupo a la mina por temor, relató qué es lo que estaría ocurriendo en este sitio.

“Es que la empresa Continental Gold está tirando lodo por todos lados a la minería ancestral, mejor dicho, tienen a los pequeños mineros atrapados con lodo. Les están tirando lodo por todas las entradas. La empresa tiene unos tubos por donde tiran el lodo y llegan a las entradas de la minería ancestral, lo están tirando con agua y esto al secarse lo que hace es una aplaca y esto impide que el minero salga, es decir, nos aprisionados”, aseguró.

Caracol Radio se comunicó con la oficina de comunicaciones de la multinacional Zijin Continental Gold para que explicaran la situación y aseguraron que desconocían la denuncia, pero que indagarán sobre la misma y luego analizarán si es pertinente entregar declaraciones sobre lo que están manifestando los mineros de la zona.