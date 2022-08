Palenque clama a Petro destrabe construcción de cancha de fútbol

La junta directiva del Consejo Comunitario Ma Kankamaná de San Basilio de Palenque solicitó al presidente Gustavo Petro intervenga para que se destrabe la construcción de la cancha de fútbol 11 obra adjudicada el 29 de diciembre del 2021.

Abel Hernández Cabarcas, presidente del Consejo Comunitario Ma Kankamaná, dice no entender como una obra anunciada por el entonces presidente Iván Duque, en el 2019, y adjudicada en diciembre del 2021, aún no arranca por negligencia de Findeter, Ministerio del Deporte y el Consorcio San Basilio de Palenquez.

“Es inadmisible que por la falta de gestión y voluntad por parte del Gobierno Central no se ha dado inicio a la obra soñada por niños y jóvenes de Palenque, corregimiento de Mahates”, dijo.

Es de anotar que el anticipo para iniciar esta obra, cuyo presupuesto es de $3.070 millones, ya fue girado a la Alcaldía, de acuerdo a lo convenido. Precisó que lo único que falta es surtir los trámites administrativos pertinentes para que se dé inicio a la obra.

Asi mismo, Alex Navarro Salas, consejero de Deporte del Consejo Comunitario, dice que esta obra es de gran importancia para la comunidad. “En Palenque hay más de 200 niños que practican deportes en el barro porque no hay cancha y no entendemos porque no se ejecuta la obra”, dijo.

Por su parte, Jainner Padilla Herrera, consejero de Servicios Públicos,

denunció que se citaron a una audiencia pública representantes de Findeter, Alcaldia de Mahates, contratista, interventoría. “Lo triste es que nadie prestó atención y solo vino la Alcaldía y el contratista”, indicó.

Por último, un vocero del Consorcio Deportivo Palenque, quien ganó la licitación para construir la cancha deportiva con cuatro gradas, baterías de baños, camerinos e iluminación dijo que están listos para iniciar la obra una vez así lo disponga el Ministerio del Deporte. “Estamos preocupados porque los costos se incrementan en casi un año de demora, lo que debe generar un reajuste. Por eso hacemos el llamado a que presten atención al pueblo de Palenque”, dijo.