Denuncian omisiones en la CDMB para atacar contaminación con mercurio

Tras toda la preocupación que se ha desatado por la contaminación que hay en el río Suratá por alarmantes niveles de mercurio. Cristian Avendaño, representante a la Cámara por Santander, demandó penalmente en Fiscalía y en la Procuraduría a Juan Carlos Reyes, director de la CDMB, por supuestas omisiones desde la autoridad ambiental que se han generado desde el 2017 .

Avendaño indicó que una de ellas es que no se ha resuelto el plan de cierre de la mina Eco Oro que se presentó desde hace dos años.

Esto sin contar, que la Procuraduróa le solicitó a la autoridad ambiental realizar monitoreos constantes al agua, estudios que estaría omitiendo la CDMB.

"Está omitiendo sus funciones de control ambiental, no han resuelto el plan de cierre de la mina de Eco Oro, a pesar de que desde el 2019 presentaron ese plan ante la CDMB. También es grave que la CDMB supiera desde 2017 que se estaba utilizando mercurio en los títulos de Minesa y no hizo nada. Tenemos los radicados en el que se evidencia que desde el 2019 se presentó plan de cierre de Eco Oro, y la Procuraduría ha manifestado a esta autoridad que debe hacer el control de la calidad de agua en estos puntos por los antecedentes de minería. Básicamente están omitiendo recomendaciones de la Procuraduría para hacer el control. A parte de eso, la CDMB no habían exigido el informe de cumplimiento ambiental a Eco Oro desde el 2017. Es decir, no hicieron el respectivo seguimiento ambiental al título, a pesar que reiteradamente se había denunciado esta situación", puntualizó el congresista.

Lo que preocupa aquí es el silencio de la CDMB, ya que tres autoridades le han jalado las orejas en las últimas semanas, y aún no se pronuncien sobre el plan de choque que debieron entregar desde el 17 de mayo.

Caracol radio ha intentado contactarse con el director de la CDMB y la oficina de prensa para conocer su versión y hasta el momento no responde los mensajes y llamdas a este medio.