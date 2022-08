Se actualiza el plan catastral en Antioquia

Esta estrategia que beneficiará a 66 municipios de Antioquia tendrá una inversión de $22.223 millones y logrará efectuar los Acuerdos Municipales pactados con anterioridad.

El plan se realizará con el trabajo del Departamento Administrativo de Planeación que mediante la Gerencia de Catastro contará con un equipo que podrá tomar aerofotografías de alta calidad de más de un millón hectáreas, de las cuales solo 12 mil corresponden a sectores urbanos.

Precisamente este plan catastral, que beneficiará más al sector rural del departamento, cumplirá con una necesidad que se tenía, ya que hay municipios como Arboletes en donde hace aproximadamente 20 años que no se actualizaba, pese al último reajuste hace 11 años. De esto habló la alcaldesa del municipio del Urabá, Diana Stella Garrido Henao, “tenemos un municipio trabajando con un POT y un catastro desactualizado. Realmente trabajamos con lo que hay, pero son instrumentos de planificación que no lo hacemos porque creemos que es un costo que no tiene beneficio... A la hora de administrar hay que hacerlo de frente, para dejar un territorio mejor”.

Para la priorización de estos 66 municipios se tuvieron en cuenta parámetros como: mayores tiempos de desactualización, procesos de ordenamiento territorial y procesos de actualización catastral para vigencias futuras.

Asimismo, el gobernador Aníbal Gaviria Correa destacó que con esta herramienta los municipios darán un paso fundamental no solo para el presente sino para el futuro de Antioquia. Esto señaló el máximo mandatario de los antioqueños, “…con esto van a dar un paso trascendental en la mejora de su información para todos los temas que tienen que ver con ordenamiento territorial, control y administración del territorio, disminución de riesgos y la atención también de todos los aspectos ambientales, así como el mejoramiento de las finanzas de cada municipio hacia el futuro con unos recaudos más poderosos, pero también más equitativos”.

Finalmente, el gobernador manifestó que este proceso pone al departamento en el primer lugar del país en actualización cartográfica, beneficiando a los municipios de: Abejorral, Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angelópolis, Anorí, Anzá, Apartadó, Arboletes, Argelia, Betania, Betulia, Briceño, Caicedo, Caldas, Caramanta, Carepa, Carolina del Príncipe, Caucasia, Chigorodó, Ciudad Bolívar, Concordia, Donmatías, El Peñol, El Santuario, Fredonia, Granada, Guarne, Guatapé, Hispania, Ituango, Jardín, Jericó, La Ceja, La Estrella, La Pintada, La Unión, Marinilla, Montebello, Murindó, Mutatá, Nechí, Necoclí, Pueblorrico, Sabaneta, Salgar, San Francisco, San José de la Montaña, San Luis, San Pedro de Urabá, San Rafael, Santa Bárbara, Sonsón, Sopetrán, Támesis, Tarazá, Tarso, Titiribí, Turbo, Urrao, Valdivia, Valparaíso, Vegachí, Venecia y Vigía del Fuerte.