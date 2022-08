Reportan militar desaparecido en vía a Bucaramanga

Otro desaparecido en Santander, desde el pasado miércoles 3 de agosto, no se tiene rastro de Harold Slender Balcarcel, un joven de 28 años quien es cabo primero del Ejército.

Según contó la mamá, que está desesperada, su hijo no aparece luego de pedir la baja en la institución militar y lograr su retiro.

Lo último que se supo fue que salió de Bogotá para dirigiirse a Bucaramanga. Actualmente hacen recorridos por toda la vía nacional y corredores de Santander para dar con su paradero.

"Mi hijo no ha llegado, ni viernes, ni sábado, yo me fui para bogotá, me fui por todos los pueblos, estoy repartiendo afiches, el domingo repartí fichos, el lunes ya fui a la Fiscalía, puse el denuncio, fui a la morgue, hospitales y nada".

