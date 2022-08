En Tunja protestarán por predio designado para Centro de Bienestar Animal

Comunidad de la capital boyacense tomará vías de hecho de manera pacífica, luego de que el Concejo Municipal de Tunja aprobara el cambio de designación de un predio, que en la alcaldía de Pablo Antonio Guío Téllez fue dispuesto para la construcción de la sede José Joaquín Castro Martínez, y que ahora se destinará 3.900 m² para la obra de un Centro de Bienestar Animal en vereda de Runta Bajo, barrio Ciudad Jardín.

“Se está evidenciando que la Administración no tuvo una planeación del proyecto, no ha hecho una evaluación sobre el estado jurídico de los inmuebles, sobre las matrículas inmobiliarias, y además no ha determinado exactamente cuáles son sus linderos y dónde va a funcionar, no se sabe en qué parte de ese terreno, donde ya existe un colegio, se va a llevar a cabo el proyecto”, afirmó, Juan Sebastián Sandoval, integrante de la Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Económico y Social de Boyacá.

Sandoval indicó que la administración avanzó en el proyecto sin socializarlo a la comunidad, vulnerando el derecho a la participación ciudadana, y agregó que la alcaldía debería cumplir con la designación del predio que fue adquirido inicialmente para la construcción del Colegio, ante precaria zona deportiva.

Por su parte, el secretario de Desarrollo, Wilson Velásquez manifestó: “Este es un importante proyecto que se va adelantar en la ciudad, de hecho, se viene desarrollando porque fue adjudicado el 14 de marzo, ya tiene un avance del 40%, representado en estudios y diseños. Este es un tema legal, jurídico y de trámites que afortunadamente fue aprobado por el Concejo Municipal. Vamos a radicar en curaduría y posteriormente avanzaremos con la etapa de construcción para que esté en funcionamiento el mes de diciembre”.

Así mismo, el representante de la comunidad de la vereda, Rubén Ardila sostuvo que no están en contra del proyecto, sin embargo, solicitan la reubicación del mismo, para evitar que se vulnere los derechos de los menores al esparcimiento y recreación. “Vamos a hacer una manifestación pacífica porque, por ejemplo, en tan solo una hora recogí alrededor de 300 firmas e incluso el rector de la institución está en desacuerdo con la decisión”, expresó.

Finalmente, en el año 2021 en un informe preliminar de auditoría de cumplimiento de la Contraloría Municipal de Tunja se informa: “Teniendo en cuenta que el proyecto se va a realizar en el predio de la vereda de Runta sector la Cabaña de propiedad del Municipio de Tunja, denominado el Jardín, el cual fue adquirido mediante escritura No 354 del 11 de marzo de 1999 de la Notaria Tercera de Tunja, predio que fue adquirido con destinación específica para la construcción del Establecimiento Educativo Colegio José Joaquín Castro Martinez; con la construcción del centro animal se le cambiará de destinación sin mediar acto administrativo que autorice dicho cambio, lo cual redundará en perjuicio de los estudiantes de dicha Institución Educativa, teniendo en cuenta que se recortará el área de diversión y sano esparcimiento de la población estudiantil”.