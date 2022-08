¿La Zona Franca en el Huila se acabaría?

Con preocupación los cerca de 12 empresarios recibieron la noticia que entregaron las directivas de Zona Franca en el Huila, pues, al parecer, esta ya se terminaría en el departamento debido a temas financieros y operativos.

De acuerdo a uno de los afectados que pidió reserva del nombre, es una situación que afectaría gravemente al sector económico pues no cuentan con las capacidades para trasladar sus bienes a otra zona del país.

“Nos mandan una nota en la que nos informan que han tomado la decisión de renunciar al régimen franco entonces van a descalificar la zona franca, eso implica que básicamente las compañías van a acabarse nos van a afectar económicamente, hay compañías de comercio internacional acá que no podrán seguir operando porque su razón social es la exportación y la importación y al no haber zona franca entonces se acaban. Todas las compañías que estamos aquí vamos a perder el régimen y nos va a tocar salir plaza de donde no la hay para poder nacionalizar todos los equipos y materias primas que tenemos de la zona franca”.

Según la misiva que les fue allegada, tendrán un término de seis meses para realizar dichos traslados, además, otra de las situaciones que representa esta terminación del régimen de zona franca, son los alivios tributarios y aduaneros.

Por su parte, Ariel Rincón, presidente de la Cámara de Comercio del Huila, uno de los mayores accionantes, explicó que lo que se busca es convertir la zona en un parque industrial, sin embargo, recalcó que las pérdidas que estaba teniendo la entidad fueron mayores por lo que se pidió la terminación ante el Ministerio de Comercio para que se acabara el régimen de zona Franca.

“Los accionistas han tomado la decisión de realizar una transformación del régimen franco para poder transformarse a una propiedad horizontal… De un gran parque industrial", sostuvo.