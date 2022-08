Supersalud hizo 37 hallazgos en la ESE Metrosalud

Caracol Radio conoció en exclusiva un documento donde la Superintendencia de Salud describe 37 hallazgos a la operación de la ESE Metrosalud: la red hospitales, unidades intermedias y puntos salud pertenecientes al distrito de Medellín y que atiende principalmente a los habitantes de estratos 0, 1, 2 y 3 de las diferentes comunas.



En este documento se describen los hallazgos encontrados, es decir las irregularidades en la ESE, tanto transversales, financieros como asistenciales.

Este documento hace un recorrido por cada uno de los aspectos revisados por la Superintendencia, donde se evidencia que la ESE Metrosalud tiene deficiencias en procesos de atención, operación y administración.

Uno de los puntos más preocupantes es el mantenimiento hospitalario, allí la Superintendencia de Servicios Públicos encontró que no se ejecuta mantenimiento correctivo en muchas de las sedes de esta red pública de salud, el documento agrega que nisiquiera se asigna el mínimo del 5% del presupuesto, como lo indica la ley y tampoco se está ejecutando todos los recursos designados para este propósito.

Este informe de la Superintendencia de Salud además agrega que no hay infraestructura accesible para toda la población y que, el mantenimiento de los equipos no se hace con los requerimientos de los fabricantes, lo que pone en riesgo la vida útil y la garantía de estos.

En las farmacias, la Supersalud encontró que en las seis sedes visitadas no había abastecimiento de medicamentos, insumos y dispositivos médicos; que son vitales o de alta rotación. Es decir, esos fármacos que necesitan de primera mano los médicos para las urgencias o los casos prioritarios NO están, lo que limita la capacidad de atención de la IPS.

De los 54 puntos de Metrosalud en la ciudad, se tiene un déficit de 7 mil medicamentos por entregar, a fecha del informe. Pero lo más grave, es que tampoco se tiene un proceso para identificar a que pacientes se le debe los medicamentos.

El documento de la Supersalud agrega algo grave y es que varios de los dispensarios tienen humedades, que no hay un correcto almacenamiento ni control de temperatura como requieren estos elementos, para evitar que se echen a perder.

Como si fuera poco, no hay kit de atención de emergencias obstétricas, ni protocolo para la atención de víctimas de violencia sexual. Tampoco existe un plan de atención a la población en discapacidad, ni para el diagnóstico y atención de la desnutrición.

Se encontró que se están atendiendo a migrantes, pero que no se está dando la facturación de esos servicios al programa establecido para la atención de esta población. Además, de pagos a proveedores o contratistas sin justificación y se menciona el caso del señor Eugenio Antonio Restrepo, quien no tenía contrato ni documentación necesaria que sustentara actividades realizadas y aún así, recibió un importante pago.

Además, estos problemas administrativos han generado que no se tenga la contratación de todo el recurso humano necesario para las 54 sedes, incluso hay turnos de urgencias, en la noche, que quedan con un solo profesional de la salud, a pesar de que existe un estudio de capacidad instalada.

Metrosalud no tiene los procesos definidos para la atención de pacientes con el SOAT y no están suministrando la información sobre casos relacionados con sustancias psicoactivas con énfasis en sustancias inyectables.

Además, por la ineficiente utilización de recursos del sistema contabilidad está presentados gastos superiores a los ingresos y tiene dificultades en la facturación, pero no toma correctivos.

La ESE Metrosalud por ejemplo asume gastos por caja de menor, de necesidades no urgentes y curiosamente terminan desembolsados los recursos en personas no vinculadas a la entidad.

Tampoco se encontró una depuración contable y hay ineficiencia en la gestión de cobro y aplicación de recursos recibidos por parte de las entidades responsable de pago sobre los saldos de cartera.

Pese a que varios de los servicios no aparecen en estos registros, la Supersalud los encontró abiertos. Se trata de Psicología en Castilla; cirugía general, odontopediatría y anestesia en Belén; servicio farmacéutico en el Estadio; nutrición y dietética, ginecobstetricia y odontopediatría en San Javier y odontopediatría en el Raizar.

Además, en esas visitas se halló que los servicios de urgencias no respetan el espacio mínimo de una camilla por cada seis metros cuadrados, o hay circulación por sobreocupación, no hay garantía de sillas reclinables escualizables, no cuenta con camas pediátricas y no hay suficiente talento humano, especialmente en la noche.

Finalmente, asegura el documento que no se implementa un manual de bioseguridad actualizado, frente al manejo de residuos biológicos y potencialmente contaminantes.