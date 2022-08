137 oportunidades laborales en jornada de definición militar en Cartagena

137 hombres mayores de 24 años que viven en situación de pobreza extrema, podrán aplicar a mejores ofertas labores, tras definir su situación militar durante la jornada liderada por la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social, Pedro Romero, en articulación con el Distrito Militar 14.

La oferta realizada en la institución Educativa Mercedes Ábrego, del barrio San Fernando, abrió sus puertas el jueves 4 y viernes 5 de agosto, desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, permitiendo que jóvenes y adultos tramiten la obtención de este documento que debe acreditarse para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado y celebrar contratos de prestación de servicios como persona natural.

“Seguimos llevando estas ofertas a las comunidades en situación de pobreza extrema, desde el programa de Identificación del PES-Pedro Romero, buscando que hombres mayores de 24 años, logren iniciar el trámite para obtener su libreta militar, y contribuir a eliminar una de las barreras para aplicar a vacantes laborales”, indicó la líder del programa de Identificación del PES-Pedro Romero, Josefina Mendivil.

Rostros con nuevas oportunidades

Adonai Hernández se acercó a realizar este trámite que había intentado varías veces; “yo tenía tiempo tratando de hacerlo y no lo había logrado, es más, ya lo veía como algo casi imposible. Hoy estoy feliz, la atención fue muy rápida y fácil; he perdido muchas ofertas de empleo acá en Cartagena por no tener este documento. La Libreta Militar representa bienestar y estabilidad para mí y mi familia”, afirmó.

La agenda de actividades del PES-Pedro Romero para resolver la situación militar, seguirá su ruta en distintos sectores y en coordinación con aliados sociales, apostándole a superar una de las trampas de la pobreza que impiden el desarrollo laboral de miles de familias cartageneras.