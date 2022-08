Grupos delincuenciales urbanos envían a Petro propuesta de acogimiento

A dos días de la posesión del Presidente electo Gustavo Petro, el movimiento Sinergia confirmó que los grupos delincuenciales organizados que tienen presencia en Medellín y el Valle de Aburrá, entre ellos la autodenominada "Oficina" se unieron para enviarle una carta al gobierno entrante con una propuesta de acogimiento a la justicia.

Henry Holguín, vocero de la organización Sinergia dijo que "todos los grupos que tienen presencia en el Valle de Aburrá. Consiste en qué podamos entre todos, la sociedad civil organizada, a través de 4 plataformas de participación construir un pacto social que esté transverzalizado por una ley de acogimiento a la justicia que permita generar ese proceso en el cual se acojan a él los diferentes grupos armados urbanos".

El vocero aclaró que la propuesta fue construída bajo un estudio que fue asesorado por juristas y expertos en conflicto, con el ánimo de pensar una nueva sociedad y con nombre propio mencionó algunos "aquellos que están adheridos a la estructura de la -Oficina-,aquellos grupos que son independientes pero que manejan una muy buena relación con los grupos de la -Oficina- pero que son independientes también, todos están de acuerdo en participar activamente en esta construcción del proceso".

También respondió a la pregunta ¿Qué bases jurídicas plantearon para la propuesta de acogimiento? "la figura del acogimiento no es una iniciativa exclusivamente de los grupos armados urbanos ¡No! es una iniciativa de la sociedad civil organizada que venimos participando en la construcción de este proceso desde 1995, en un trabajo muy juicioso de juristas y un equipo interdisciplinario de profesionales de la ciudad, estamos construyendo un nuevo lenguaje porque si vamos a construir paz en nuestro país tenemos que avanzar en la constitución de un nuevo lenguaje. Partimos que los proyectos, no procesos, proyectos de sometimiento a la justicia que se han realizado en nada han beneficiado o muy poco han beneficiado a las comunidades y tampoco han generado procesos que hayan logrado un verdadero compromiso del Estado con nuestras comunidades afectadas por el conflicto".

Además explicó en qué consiste la iniciativa "dentro de la propuesta de acogimiento se dejó claro crear dentro de las 4 plataformas de participación de la sociedad civil una plataforma donde van a participar la población privada de la libertad, para poder ellos desde sus sitios de reclusión generar aportes a la construcción del pacto social que pretendemos desarrollar en la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana".

Y reveló quienes son importantes en el proceso "con nombre propio en estos momentos precisamente están al frente de la -Oficina- "Tom" y "Douglas", quienes están totalmente comprometidos con avanzar en este proceso y como les estoy diciendo, los responsables de los diferentes grupos armados urbanos que tienen presencia en el Valle de Aburrá".

También aclaró que esta propuesta no no busca el perdón social "no, lo que nosotros estábamos buscando es un proceso de acogimiento a la justicia, en dónde aquí tenemos que llegar al momento histórico que estaba esperando el país de podemos acoger a la constitución nacional. También, la otra parte que es el Estado representado en el gobierno,que nos acojamos a la constitución nacional y que como constituyentes primarios podamos avanzar hacia la construcción de soluciones a las problemáticas que afectan en violencia, y criminalidad".

No mencionó con quiénes del gobierno están tratando de hacer los primeros acercamientos. Dijo que prefiere ser prudente por ahora y le respondió a las víctimas "decirles que la propuesta de acogimiento a la justicia es precisamente para que las víctimas puedan ser acogidas, pero que entremos a acogernos a nuestra Constitución, a este proceso pero demos un avance y nos quitemos esa doble moral que siempre hemos manejado porque digamos que ustedes nos preguntan muy preocupados por el tema de la impunidad, que pueda haber pero no los veo... Como que debería haber una campaña en estos momentos de mucha preocupación para que no haya impunidad en esa cantidad de asaltos que le han hecho nuestra niñez, robándose 70 mil millones, a nuestros pueblos sumas de billones. Es la hora de sentarnos a construir un verdadero proceso de paz que no implique que el uno quiera eliminar al otro, en ese caso se trata de construir".

El abogado Penalista Iván Durango, explicó la diferencia entre sometimiento y acogimiento "el sometimiento es sujetarse a las normas penales, el acogimiento es, por el contrario, utilizar la norma en un beneficio en común, es negociar esa norma penal y obtener unos beneficios en pro de población civil, en pro del establecimiento y en pro de la tan anhelada paz" .