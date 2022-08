Fuerte llamado de los hospitales de Caldas para que las EPS paguen las deudas

A través de la Dirección Territorial de Salud, atendieron el llamado de la Asociación de Hospitales del Departamento de propiciar mesas de trabajo con las distintas EPS para buscar fórmulas que permitan definir un pago oportuno de las deudas que tienen por la prestación de servicios y que ascienden a los 205 mil millones de pesos.



Indicaron que, si bien la entidad no es un actor activo en la relación contractual que tienen el prestador y el asegurador, sí tiene un rol determinante como garante de la adecuada y oportuna prestación de servicios de salud a los caldenses.



Manifestaron que, inicialmente, se convocó a los directivos de Asmet Salud, EPS que había establecido algunos compromisos en mesas de trabajo anteriores.

Indiciaron que, después de las diferentes inquietudes de los gerentes, nuevamente funcionarios de dicha EPS, sostendrán una reunión en Manizales para plantear estrategias y proceder con los pagos correspondientes.



Wilson Didier Carmona, gerente del Hospital Felipe Suárez de Salamina: nNosotros tenemos un problema, cuando no hay flujo de recursos, no hay posibilidades ni de insumos, ni de medicamentos, ni de personal de salud que atienda a la población asignada. Así que falta de flujo de recursos es falta de oportunidad de atención y falta de calidad. El flujo de recursos es demasiado determinante. Así como va la situación con Asmet Salud se van a perder mil millones de pesos y eso es devastador para ese segundo nivel de atención del norte de Caldas. A pesar de cobrar, a pesar de manifestar todo esto, es claro que ese flujo de recursos no nos está llegando”.

