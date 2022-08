Deudas de EPS liquidadas no se recuperarán: Superintendente de Salud

El Superintendente Nacional de Salud reconoció que es muy difícil recuperar los 3 billones de pesos que deben las 14 EPS liquidadas a los hospitales.

En su visita al departamento, el superintendente Fabio Aristizábal, aseguró que las EPS que fueron liquidadas no tenían reservas y aumentaron el deterioro por lo que no van a tener como responder a las deudas asumidas. A pesar del panorama dijo que no podían esperar a que se generaran los pagos sino tomar cartas en el asunto por eso indispensable el proceso de liquidación.

Solo en el Quindío para dar un ejemplo en el hospital San Juan de Dios de Armenia las EPS liquidadas quedaron debiendo 61 mil millones de pesos y esa platica se perdió