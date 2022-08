Seguirán cerradas las entidades públicas en Turbo hasta el 5 de agosto

Desde el pasado miércoles la alcaldía del Distrito de Turbo en el Urabá antioqueño autorizó el cierre de todas las entidades públicas e instituciones educativas cercanas a estaciones y CAI de la Policía por los reiterados ataques contra la fuerza pública. En el mes de julio se reportaron al menos cinco ataques contra las sedes de la Policía y Ejército

Ante estas situaciones todas las autoridades se reunieron este lunes y decidieron extender estas medidas hasta el próximo viernes 5 de agosto, aunque no se descarta que se puedan extender por más tiempo. Mientras tanto, empleados públicos y estudiantes adelantan sus jornadas de manera virtual.

“También hemos tomado medidas en discotecas y comercio nocturno que trabajarán solo hasta las 12 de la noche por temas de seguridad. Estas medidas sabemos que son un poco complejas porque han venido siendo bastante reiterativas y venimos desde la semana pasada tomando estas medidas, pero el orden público no mejora lo cual nos hace extenderlas hasta el día viernes, pidiéndole a Dios que esta situación cambie y mejore en nuestro Distrito”, explicó el secretario De gobierno de Turbo, José Antonio Quejada.

Aunque muchos de los ataques se han reportado desde motocicletas para este tipo de transporte no se tomaron medidas ya que Turbo no tiene rutas de buses de servicio público y ese es el medio de transporte de la población. La alteración al orden público tiene bastante afectadas a las personas que por temor no están saliendo a la calle y el distrito se ve muy solo, lo que está afectando el comercio y el transporte marítimo y fluvial.

“Hay un pánico generalizado en el municipio porque la gente después de las 6 de la tarde casi no está saliendo, también hay zozobra en la zona rural los campesinos se encuentran un poco confinados porque ellos dicen que no salen mucho por el temor que tiene a ser objeto de algún ataque y el mismo despliegue de tropas que hay en la región hace que la gente tenga temor porque pueden haber intercambio de disparos”, agregó.

Turbo es quizás la población más afectada por el plan pistola que adelanta el Clan del Golfo contra la fuerza pública, por ello, las medidas que se tomaron se hacen con la intención de garantizar la seguridad de los habitantes.