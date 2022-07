En el Concejo calificaron a la secretaria de Mujeres de homofóbica

El concejal de Manizales, Cristian Pérez, denunció durante la realización del debate de control político a la Secretaría de las Mujeres; pues dice que en este despacho se estaría presentando acoso laboral a varios de sus funcionarios.

Indicó además, que uno de los afectados ya puso en conocimiento a la Procuraduría de estos hechos.

“Se sienten maltratados, acosados y afectados en su salud mental por las presiones permanentes de acoso por parte de la secretaria de la Mujer, y a eso se le suma que la presentación del informe de ese despacho es supremamente pobre, lo cual es una situación lamentable”, indicó. “Es por eso que le solicito al alcalde de Manizales, pedirle la renuncia a esta funcionaria”, añadió el concejal.

Por otra parte, la corporación edilicia, abrió los micrófonos a 13 ciudadanos inscritos, quienes hablaron de respeto, inclusión, de la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP) e indígenas, los cuales indicaron que, "no hay programas para nosotros, no nos han caracterizado, no hay campañas contra el racismo, no nos sentimos representados en una secretaria que es elitista, racista y homofóbica”, manifestó Alejandro Ocoró, representante del Consejo de Juventudes por las poblaciones NARP.

Así mismo, Joan Sebastián Franco González, representante de la Fundación 180 grados, señaló que, "no podemos trabajar con una secretaria que es homofóbica, que me ha quitado la voz en muchos lugares. Usa mis imágenes sin permiso, ya di a conocer esto a la Personería de Manizales. Da un informe que no tiene cifras de la población LGBTI, dice que ha cumplió con el 86.5% y eso es irrisorio. Es una secretaria que desaparee los viernes después de las 6:00 p.m. solicitamos a los concejales promuevan una moción de censura para esta secretaria por el incumplimiento a la política pública de la población LGBTI, firmada por siete organizaciones”.

