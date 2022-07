Protestas bicitaxistas en Bogotá EN VIVO | movilidad y bloqueos

Esta semana la alcaldesa Claudia López se manifestó sobre los bicitaxis y mototaxis en Bogotá, advirtiendo que estos no tienen justificación para continuar en la ciudad.

A su vez, resaltó que el principal motivo por el que cree que ya no son necesarios los servicios de estos es porque considera que el transporte público ha mejorado con la llegada de más buses del SITP. No obstante, las afirmaciones de la alcaldesa no fueron bien tomadas por este gremio y este 28 de julio decidieron salir a manifestarse.

Le puede interesar:

Por otra parte, en 6AM de Caracol Radio Omar Orostegui, director de Futuros Urbanos, aclaró que la presencia de este medio de transporte no fue regulada desde un principio, pues las distintas alcaldías en los últimos años se han centrado en desarrollar solo estudios de caracterización de este gremio.

Orosteguí indicó que la presencia de este medio de transporte , "creció en parte como una solución de movilidad al lado de portales y estaciones de Transmilenio, ante las dificultades de transporte público."

Siga en vivo las condiciones de movilidad en Bogotá:

#TMAhora (11:23 a.m.)



A la hora se mantiene el cierre del Portal Américas y las estaciones Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86 por manifestación en la zona. Flota troncal hace desvíos en la estación Banderas. pic.twitter.com/6rHpNsW4Sj — TransMilenio (@TransMilenio) July 28, 2022

📢#ATENCIÓN

[11:04 a.m.] #AEstaHora Manifestantes continúan en desplazamiento sobre la Autonorte con calle 166, sentido Norte-Sur.



⚠️Se genera afectación de calzada lenta. https://t.co/K2c5lWWTAX pic.twitter.com/Y8UmJVgL69 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 28, 2022

🚨Atención🚨



[08:35] #AEstaHora se presenta manifestación por parte de algunos Bicitaxistas en la Autonorte con calle 170, sentido Norte-Sur.



Se genera bloqueo de un carril de la calzada. Autoridades realizan acompañamiento. pic.twitter.com/DWlejNIxtJ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 28, 2022

[09:25 a.m.] #AEstaHora Manifestantes inician desplazamiento sobre la Autonorte, hacia el sur de la ciudad. #GerenciaEnVía sugiere a quienes transitan sentido Norte-Sur sobre la Autonorte, tomar la calle 170 al Occ, para luego tomar la av. Boyacá al Sur. https://t.co/4EKBkQHbpo pic.twitter.com/d7AGRj3Ibv — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 28, 2022

#TMahora (10:45 a.m.)



Se mantiene el cierre de estaciones por manifestación ajena a la operación https://t.co/luJy5Qs5f2 — TransMilenio (@TransMilenio) July 28, 2022

#BOGOTÁ Hay bloqueos por parte de bicitaxistas en la Autopista Norte con calle 170, en sentido Sur Norte y en la Av. Ciudad de Cali con Av. Villavicencio (Portal Américas), sentido Norte-Sur — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 28, 2022

#BOGOTÁ Por causa de las protestas de bIcitaxistas cerca a la estación Patio Bonito de @TransMilenio no hay paso. La flota troncal hace retornos en la estación Banderas. Se cierra Portal Américas y las estaciones Patio Bonita, Biblioteca Tintal y Transversal 86 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 28, 2022

#BOGOTÁ. A esta hora hay enfrentamientos con el Esmad en la Av. Ciudad de Cali, cerca al Portal Américas por protestas de bicitaxistas — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 28, 2022