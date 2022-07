En combates con el Clan del Golfo murió un soldado en Salgar, Antioquia

Este miércoles se reportó un enfrentamiento entre el Ejército y el Clan del Golfo en el municipio de Salgar, suroeste de Antioquia. En este hecho un militar falleció.

La información preliminar indica que el combate entre soldados del Batallón Nutibara con integrantes de la subestructura Suroeste del Clan del Golfo se registró en la vereda Roblal de esa población, allí un soldado quedó herido, de inmediato fue trasladado vía terrestre al hospital local, pero llegó sin signos vitales.

“Apenas me comunicaron ahorita parte de la información porque yo estoy en Medellín y no la tengo completa, sé que hay un soldado muerto, pero no se más”, dijo Carlos Londoño, alcalde de Salgar.

El soldado profesional muerto fue identificado como Víctor Raúl Machado Sanmartín. Por el momento no se confirma si hay bajas en el grupo ilegal.