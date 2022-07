El barrio en Bogotá que está inundado de ratas

Habitantes del barrio el Muelle, en la localidad de Engativa, están seriamente afectados por una enorme plaga de roedores que circulan por las calles, y hasta escalan los postes de la zona.

El problema se originó específicamente en un lote abandonado y bastante contaminado, que se ha convertido en el lugar de reproducción de una gran cantidad de ratones, que han terminado metiéndose a las viviendas de los habitantes de esta zona.

Nicolás, unos de los ciudadanos afectados, asegura que todos los días tiene que matar entre 30 y 40 ratas para evitar que se metan a su negocio.

“Unas 300 ratas es poquito, a las 6 de la tarde están saliendo y andan por las cuerdas, por los postes, se meten a las casas”, dijo Nicolas.

La Alcaldía local de Engativá, hizo presencia en el lugar y en una reunión con los afectados, se determinó un plazo para que el dueño del lote realice la limpieza pertinente a este espacio, aunque los habitantes insisten que, si el lugar permanece solo, los problemas de contaminación se mantendrán.

“Los ratones se me andan entrando por la tubería, se me entran por la terraza, se meten al closet y me están dañando la ropa (…), Yo hace 25 años vivo aquí y 25 años hace que tenemos ese problema con el”, señaló una habitante que vive al lado del lote abandonado.

Por ahora los ciudadanos esperan que se realice de manera urgente la fumigación del espacio para contrarrestar la reproducción de los roedores que cada vez son más.