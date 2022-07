Desorden de basuras en los alrededores de la clínica San Luis

Luis Ignacio Villamizar un oyente de Caracol radio denunció el desorden de basuras alrededor de la Clínica Materno Infantil San Luis, en la calle 48 entre carrera 25 y 26, donde afirma que las comunidades se tomaron el lugar para depositar la basura.

“Cuando uno va hacia la clínica san Luis, por la parte de atrás, ve uno que esta lleno de basuras de todas las casas que hay alrededor, y eso es lleno de ”gallinazos” . Ese sector es para estar lo mas limpio posible ya que está la clínica de San Luis donde se hospitalizan los niños.”

Caracol radio se comunicó con el Gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga, Helbert Panquéva, y el afirma que hay personas de los barrios aledaños que no se someten a los horarios para llevar los residuos sólidos. Panquéva dijo que tienen una recolección para que no se presente este desorden, pero la comunidad no acata las ordenes.

“Se han presentado algunas situaciones aisladas, consecuencias de que los residentes de ese sector sacan la basura desde el día domingo, la noche anterior, y no lo sacan previamente a la recolección que hacemos nosotros que empieza desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día en ese sector.”

Helbert hace un llamado a los habitantes a respetar y ser ordenados en las fechas y horarios para la recolección de basuras, para así no seguir generando este desorden en los andenes y en las vías.