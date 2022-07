DiDi bloqueó a conductor que se habría masturbado durante un servio de transporte

La plataforma de transporte DiDi manifestó a través de un comunicado que bloqueó al conductor que se habría masturbado mientras realizaba un servicío de transporte a una usuaria que denunció esta conducta en sus redes sociales.

“Al tener noticia de este caso, activamos los protocolos y seguimos buscando establecer contactó on la afectada para brindarle direccionamiento en los procesos formales de denuncia y proveer apoyo psicológico, si así lo requiere” señaló la empresa.

De acuerdo con la víctima, esto se habría dado alrededor de las 5 de la mañana del 24 de julio en Bogotá.

“Quiero hacer una denuncia pública: el día de hoy a las 5:00am pedí un servicio de taxi por la aplicación @didicolombia para dirigirme a mi casa desde la calle 128 hasta mi casa, el conductor que me fue asignado pasados unos minutos del recorrido empezó a masturbarse frente a mi” manifestó la joven a través de Twitter.

De acuerdo con la joven, a pesar de que le insistió al conductor que parara, este hombre continuó tocando sus partes íntimas.

"Pasados unos minutos, el tipo continuó haciendo lo mismo hasta que le dije que por favor parara y me dejara bajar, no quiso parar y siguió haciendo lo mismo. Más adelante, en un semáforo logré abrir la puerta y me baje” puntualizó la mujer.

A la fecha, autoridades como la Fiscalía o Policía Metropolitana no se han pronunciado.