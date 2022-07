Pumarejo hace llamado a la Policía por crímenes de conductores de buses

El Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hizo un llamado a la Policía tras registrarse los homicidios de dos conductores de buses.

“Todos estos hechos nos ponen a trabajar el doble y el llamado es a la Policía a que se ponga las pilas y entiendo que estos dos próximos días van a dar unos golpes muy importantes que les van a comunicar a todos los barranquilleros, pero necesitamos mayor contundencia y compromiso”, señaló el burgomaestre.

Pumarejo también indicó que hasta el momento no se “descarta” que estos hechos guarden una posible relación con el delito de extorsión.

Hallan moto en la que habrían cometido crímenes de conductores en Atlántico

“Lo que indican las investigaciones es que no habían amenazas extorsivas a la empresa, así que no se ha descartado, pero no hay indicios en este momento que sea por esto. Se está investigando para ver qué conllevo a estas tragedias”, indicó Pumarejo.