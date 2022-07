En Génova, Quindío, 2 capturados por extorsión y secuestro exprés: Ejército

En el eje cafetero, la Octava Brigada del ejército llama la atención por el incremento de las extorsiones carcelarias que terminan en secuestro exprés de los ciudadanos en zonas sin conexión de celular.

Así lo ratificó el comandante de la Octava Brigada, coronel Pedro Iván Gonzales que reveló que el último caso se presentó en el municipio de Génova donde dos personas fueron capturadas por este delito.

El oficial llamó la atención porque esta modalidad consiste en el llamado falso servicio donde ubican a la víctima y la hacen llegar hasta una zona donde no hay señal de celular y proceden a intimidar a las familiares que al no comunicarse con la víctima acceden a pagar sumas millonarios

Por eso las autoridades invitaron a los ciudadanos a denunciar a la línea 147 del Gaula militar que adelanta la campaña yo no pago yo denuncio, la mayoría de estas extorsiones provienen de la cárcel doña Juana en la Dorada Caldas.