Familias buscan a los 30 menores que se fugaron de un centro del ICBF en Bogotá

En diálogo con Caracol Radio, Carolina Chicaiza, madre de Sofía una de los 30 menores que se fugaron el pasado domingo 17 de julio del Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento en la localidad de Santa Fe, manifestó su preocupación frente al paradero de su hija.

“Las autoridades no me han contactado ni me han dado información. Lo único que me dicen es que hubo un motín y 30 menores que estaban ahí lo formaron con ayuda de terceros que se encontraban en una moto y evadieron desde el domingo a las 10 de la noche” manifestó la madre.

Al parecer, los mejores dañaron las rejas y seguros del lugar y con ayuda de unos motorizados escaparon de ese centro. Además, de acuerdo con las autoridades, los menores agredieron con cuchillos, tablas y vidrios a los profesores del instituto.

“Es preciso mencionar que a lo largo del desorden disciplinario los profesores, iniciarán con el protocolo establecido en estos casos por la guía de orientación, sin embargo, son agredidos con tablas, cuchillos, puesto que dañan las claraboyas amenazan con vidrios de las mismas a los estos, así mismo los adolescentes agreden a los profesores con los extintores, haciéndolos y golpeándolos” señaló el Centro Nuevo Nacimiento en un comunicado.

Sin embargo, según Carolina su hija Sofía habría sido influenciada para salir de ese centro de retención.

“En el centro había perfiles mucho más delictivos, había adolescentes más grandes con problemas más graves que los de mi hija. Ella era una de las más pequeñitas de esa pandilla o de ese grupo que hizo eso. Esta angustia me va a matar, espero que mi hija me llame que yo la recibo con los brazos abiertos” señaló la señora Chicaiza.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se instauraron las respectivas denuncias ante la Fiscalía y Policía de Infancia y Adolescencia para ubicar a los menores de edad evadidos y garantizar su protección integral.

Cabe resaltar que hasta el momento, 5 menores de edad han podido ser localizados y se encuentran con sus familias.