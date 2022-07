Tracción animal a eléctrica, un cambio que protege vidas: Germán Zapata

El Distrito de Cartagena ha sido blanco de una polémica con el anuncio del actor Alejandro Riaño, quien presentó un prototipo de coche eléctrico que reemplazaría a los equinos tradicionalmente utilizados para la prestación del servicio en el Centro Histórico.

Diferentes posiciones se han conocido desde la opinión pública; por un lado los defensores de animales que comparten esta iniciativa del comediante, y del otro lado los empresarios que se han visto "amenazados" en su actividad.

Para el exconcejal y animalista, Germán Zapata, la discusión no puede centrarse en los caballos cocheros, dejando de lado un compromiso que tiene la administración distrital hace varios años, con la sustitución de vehículos de tracción animal por motocarros. Según el dirigente político, las soluciones parciales solo han permitido que se siga ahondando en la problemática.

"Yo quiero llamar la atención de eso, en el periodo 2012- 2015 se hizo una sustitución de menos de 100 equinos y quedaban más de 300 en el inventario; eso no solucionaba nada y no sabemos qué pasó con esos caballos, es decir que no hubo acciones de fondo con relación a una práctica que atenta contra la integridad de los caballos", expresó Zapata.

Así mismo, agregó que el distrito debe acompañar este tema, y destinar los recursos necesarios para apartar a estos animales del transporte de carga.