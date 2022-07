Denuncian falta de pagos en La Merced

Son 100 personas las que denuncian que desde hace 4 meses están trabajando sin sueldo, seguridad social ni ARL en la clínica La Merced de Bucaramanga.

Personas como la enfermera Nubia López denuncian que aunque siguen cumpliendo con sus turnos y labores, no hay respuesta de pago por parte de Serviclínicos que es la empresa encargada de ponerse al día.

"Nuestros hijos se han enfermado y no los atienden porque no han pagado el seguro. Nosotros seguimos trabajando pero la respuesta es que no hay plata, que tenemos que esperar", dijo la enfermera.

Médicos, enfermeras, administrativos, auxiliares y personal de servicio general denuncian que las veces que se han enfermado no los han podido atender porque no se reporta el pago del seguro y que aunque han protestado dentro del mismo centro médico.