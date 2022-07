Acusan a jugador del Deportes Tolima de protagonizar accidente de tránsito

Polémica genera un accidente de tránsito en el que estaría involucrado el jugador del Deportes Tolima, Andrés Rentería, quien sería el conductor de la camioneta HYS 513 Mercedes Benz que embistió a una pareja de esposos que se transportaban en una motocicleta en la noche del sábado 16 de julio sobre el puente militar de Cucuana, en el kilómetro 24 en la vía que conduce del Guamo a Ortega, Tolima.

Henry Mendoza, conductor de la motocicleta, dijo que el vehículo los impactó por la parte de atrás, los lanzó a un costado de la vía, pero no se detuvo, “Él siguió derecho, al pasar por encima de la motocicleta se le estallaron las llantas, por eso paró y quedó a unos 30 metros del accidente”.

Según Mendoza, el conductor del automotor no se bajó a auxiliarlos pese al fuerte impacto de lo sucedido “La comunidad nos socorrió, luego nos enteramos que es el jugador del Deportes Tolima, Andrés Rentería, no sabemos de él nada, nunca hizo presencia en el hospital”.

Además, sostuvo que los policías que atendieron el caso, no han entregado el informe, “Se nos hace extraño que no nos muestren el reporte, no nos tuvieron en cuenta al momento de realizarlo, no sabemos si le hicieron o no prueba de alcoholemia. Cuando le preguntamos al patrullero sobre lo sucedido, nos dijo que no podía dar información sobre la codificación pese a que era el conductor de la moto”.

Por su parte, Luisa María García, quien se transportaba también en la motocicleta, afirmó que las lesiones que sufrió fueron de gravedad, por lo que tuvieron que ser atendidos en un centro médico de la zona.

“Tengo vuelta nada mi cara, tengo todo el costado derecho golpeado, el tobillo afectado, mucho dolor en la cabeza, todo me da vueltas, no puedo caminar por el mareo que presento”, sostuvo García.

Hasta el momento el jugador, ni el Deportes Tolima han hecho algún pronunciamiento sobre el caso, precisamente hoy el equipo juega ante el Unión Magdalena en Santa Marta.