Con alianza comercial el Gigante del Hogar apoya a Freddy Marimón

Freddy Marimón, es un joven deportista cartagenero que nació con una malformación congénita que lo privó de sus extremidades inferiores y uno de sus brazos, pero ese impedimento no lo frenó para ser quien es hoy, un campeón mundial en Surf.

Freddy, recibió de parte del Gigante del Hogar una buena noticia. No solo participará en el Mundial de Surf Adaptado en diciembre en California (Estados Unidos) sino que también asistirá al US Open de Surf Adaptado a realizarse en el mismo lugar en septiembre de este año.

“El Gigante del Hogar se suma a los apoyos para que nuestro campeón, Freddy Marimón viaje participe en las competencias internacionales. Hemos hecho una alianza empresarial y se convertirá en nuestra imagen comercial y brindará a nuestros empleados charlas motivacionales de superación personal, donde muestra cómo no hay limitantes para salir adelante. Freddy es un ejemplo para los jóvenes, es un emprendedor y un gran deportista”, dijo Leonardo Quintero, desde la gerencia.

Por su parte Freddy expresó estar feliz por ser parte de la familia Gigante del hogar. “Estoy feliz por esta alianza, saber que no me están regalando nada y que me han contratado para llevar mis experiencias a todos los empleados me motiva mucho. Con esta vinculación podré completar los recursos que me faltaban para participar en las competencias”, expresó emocionado Freddy.

Por su parte, Andrés Porras, presidente de la liga de Surf, expresó su alegría por la primera alianza comercial de Fredy Marimón. Celebró que la empresa privada apoye a los deportistas.