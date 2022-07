Comunidad estudiantil del INEM piden a la Secretaría de Educación respuesta

La comunidad educativa de la institución educativa INEM Baldoremo Sanín Cano, ha expresado que no están siendo apoyados por el gobierno municipal en la recuperación de las instalaciones de su institución, además de señalar que no son tenidos en cuenta en el proceso y que no tiene los espacios adecuados en el colegio donde han sido recibidos.

“Estamos presentando unas quejas como comunidad estudiantil, de que no sentimos el apoyo de ellos, no estamos viendo los procesos que se harían regularmente con nuestra institución; ya han pasado dos años, en los que nosotros como estudiante venimos esperando la información, que se nos diga cuál fue el resultado que arrojó el estudio y ellos nos han dilatado diciendo que el estudio es muy técnico como para que nosotros podamos saber algo referente a eso”, Jhon Edison Mejía Gómez, presidente del consejo estudiantil del INEM.

Aclaran que, agradecen a la comunidad del Liceo por haberlos recibido, sin embargo, señalan que no tienen la misma disponibilidad de equipos, salones, canchas, instrumentos musicales, laboratorios, talleres e incluso salones, como si lo tenían en el INEM, lo que les ha afectado incluso el nivel académico.

De acuerdo con las declaraciones de Alba Lubiana Parra, madre de uno de los estudiantes del INEM, su hijo le ha expresado en varias ocasiones que se sienten humillados por el hacinamiento y el no poder utilizar las instalaciones como si fueran suyas.

“En el hábitat del INEM, a pasar a un aula en donde están metidos siete horas como en un confinamiento, de estar en el colegio donde recibía una clase en un salón, se trasladaba a otro, manejaba menos estrés, porque quiéralo o no, pasar de un salón a otro oxigena el cerebro, cambia de ideas, y aquí no. Yo creo que eso también ha llevado a la misma intolerancia de los chicos”.

Los docentes son otro grupo que interviene en todo este proceso ya que se ven afectados con la falta de espacio y la deserción de sus estudiantes, por lo que buscan cumplir con su labor como veedores, sin embargo, han señalado que no hay razones suficientes para no volver a las instalaciones de la institución.

“Dijo que se habían gastado un dinero, dijo más o menos en qué se lo habían gastado, que todavía no me quedó muy claro, ni le quedó muy claro a los chicos; porque a los chicos de once les pareció una burla. A mí no me parece, porque el estudio técnico de vulnerabilidad, debe venir la persona que hizo el estudio a explicarnos a toda la comunidad educativa, a los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes, a los directivos, no lo veo por ninguna parte”. Aida Marín Arenas, abogada y docente del INEM.

La comunidad educativa continúa insistiendo en la importancia de retornar al colegio, y exigen que les digan cuáles son los avances y las razones por las cuales deben seguir en una institución prestada y asumiendo un horario virtual de 8 a 10 de la mañana en promedio, para continuar con una jornada presencial de 12:30 a 6:30 p.m., según las actividades adicionales que deben realizar, los que los ha llevado también a señalar que otro de los atenuantes que se suma a sus demandas, es la seguridad.

Le puede interesar:

Federación de Cafeteros atenta a la legislación sobre el grano en Europa

Motociclistas cayeron a una ladera mientras se movilizaban por el oriente de Caldas

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en la frecuencia 1180AM.