Turbaco – Bolívar fue sede de la Cumbre Nacional Antipeajes

Se llevó a cabo la Gran Cumbre Nacional Antipeajes realizada en el municipio de Turbaco. En el evento estuvieron presentes Guillermo Torres Cúeter, alcalde del municipio; William Dau Chamat, alcalde del distrito de Cartagena, Cha Dorina Hernández, Representante a la Cámara electa por el Pacto Histórico, representantes del Comité No Más Peaje y diversos actores de la sociedad civil.

Los asistentes y promotores de la cumbre se reunieron por más de dos horas en el Tejodrómo de Turbaco con el propósito de avanzar en la construcción de la política pública de peajes y socializar la propuesta de una consulta popular donde los ciudadanos señalen si aprueban o no los peajes administrados por la Concesión Autopistas del Caribe – Ruta Caribe 2.

Hay que recordar que hace ocho meses organizaciones sociales y ciudadanos con la ayuda de la Administración Municipal de Turbaco, consiguieron levantar las talanqueras del peaje ubicado a solo seis kilómetros de Cartagena. En esa oportunidad, a través de una reunión en la que participaron la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), representantes de la Concesión Autopistas del Caribe, la Alcaldía de Turbaco y el Comité No Más Peaje, se determinó que no se continuaría realizando el cobro en las casetas.

Frente a la situación actual de los peajes, Guillermo Torres, alcalde de los turbaqueros señaló que “como estamos hablando de contratos de concesión, el único contrato de estas características que existe y que nos perjudica, no es el de los peajes. Actuando en el marco de las atribuciones que yo tengo, aquí hemos acabado con contratos de concesiones que afectaban el progreso de nuestro pueblo. Hoy podemos decir que en Turbaco no prorrogamos el contrato de Amoblamiento Urbano y seguimos firmes en nuestra posición frente al peaje. Yo, al igual que todos los aquí presentes estoy de acuerdo en que ese peaje no debe existir”.

Por otra parte Dau Chamat afirmó que, “en su momento yo apoyé al pueblo, como alcalde defendí los intereses de los cartageneros. Cuando ya los concesionarios del peaje vieron que no tenían eco en la administración distrital, decidieron finalmente sentarse a hablar y fue cuando llegamos a un acuerdo tentativo con los peajes de Manga y Ceballos”.

En el evento también estuvieron presentes representantes de municipios como Coveñas, Santo Tomás, Santa Catalina, Clemencia, Mahates y Montería.