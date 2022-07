No han notificado nulidad de elección a Carlos Román

Aunque ya pasó un mes desde que la Corte Constitucional dejara en firme la sentencia del Consejo de Estado sobre la nulidad de elección de Carlos Román, como alcalde de Girón, por incurrir en doble militancia, a la fecha, al mandatario no le ha llegado la notificación del fallo. Esto quiere decir que la localidad al día de hoy sí tiene alcalde.

Puede leer:

"El fallo no me lo han notificado , salió el comunicado de prensa por parte de la Corte Constitucional donde revocaban mi tutela, no conozco la sustancia del fallo, una vez lo hagan tomaré medidas que la ley y norma me permiten como solicitar ciertas aclaraciones, por ahora, sigo como alcalde, trabajando todos los días, hasta que Diós me permita estar, a mí me siguen pagando".

Este lío judicial inició hace dos años cuando a través de una acción de tutela se denunció que Carlos Román estaba en doble militancia.