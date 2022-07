"La familia no se ha comunicado", clínica Perfect Body

Caracol Radio se comunicó con la clínica Perfect Body, lugar en donde según la familia de Helen Johana Gélvez Cristancho se complicó tras someterse a una cirugía estética y posteriormente murió en la clínica Bucaramanga.

Tras varios intentos, las personas encargadas de contestar las llamadas manifestaron que la familia de la víctima no se ha comunicado con ellos y que no tienen autorización para entregar información sobre la cirujana y su anéstosiólogo, seguido, colgaron en varias oportunidades.

"Estoy ocupada, hablamos luego (y cuelga)", dijo la mujer que se negó a dar su nombre.

Lea aquí:

Posteriormente tras la insistencia del medio, aseguró que no están funcionando, sus puertas están cerradas y que la familia de mujer que se sometió a un aumento de senos no se ha comunicado.

"No señora, la familia no se ha comunicado con nosotros. No estoy autorizada para darle más información", dice la empleada de la clínica estética, ubicada en Cabecera.

De inmediato, consultamos a Jhon Rodríguez, esposo de Helen Johana y manifestó que aunque pasaron una petición escrita para acceder a la historia clínica, no le han entregado dicho documento.

Agregó que el lugar ha manifestado que no conoce a su esposa y que tampoco fue intervenida el pasado 1 de julio.