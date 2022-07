Abogan por familias de zonas protegidas afectadas por resolución del ICA

La Resolución 7067 del ICA dirigida a las personas naturales o jurídicas que desarrollen sus actividades ganaderas de bovinos y/o bufalinos dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y los Parques Naturales Regionales del territorio nacional, ordena cancelar los RSPP (Registro Sanitario de Predio Pecuario), donde el ICA bloqueará los predios que desarrollan actividades ganaderas de bovinos y/o bufalinos dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y/o Parque Natural Regional.

El ICA emitió dicha resolución para luchar contra la deforestación en las áreas del Sistema de Parques Naturales Nacionales y los Parques Naturales Regionales del país, lo que inmediatamente cancela el registro sanitario de los predios que desarrollen su actividad ganadera de bovinos y/o bufalinos en estas zonas.

Por eso, miles de familias que en Boyacá tienen ganado en estas áreas protegidas tendrán que cambiar su actividad o abandonar sus tierras.

Este martes 12 de julio, se desarrolló una mesa de trabajo con la gerente del Instituto Colombino Agropecuario ICA, Deyanira Barrera, para discutir las problemáticas que trae la resolución, y que afecta a los ganaderos. En esta se reunieron los alcaldes de Aquitania, Sogamoso y Monguí y la gobernación de Boyacá.

“Estamos muy preocupados porque en el afán de hacer una protección ambiental a estas áreas que por supuesto son de nuestro reconocimiento, está introduciéndose otra problemática que es social y económica para estas familias que por herencia basan su economía y sustento en la ganadería en estas zonas, y que no saben hacer nada más que esto. Pero además, no estamos hablando de grandes terratenientes o ganaderos, estamos hablando de pequeñas familias campesinas, que se han rebuscado la vida a través de esta actividad, y lo que le hemos dicho al ICA es que debe haber enfoques diferenciales con la aplicación de esta resolución, que debe haber principios de proporcionalidad, y que se tiene que concretar con las comunidades un plan de trabajo y de transición, pues a ellos no se les ha abordado ni socializado una decisión de esa magnitud”, sostuvo en caracol radio Eliana Pérez, la secretaria de Agricultura de Boyacá.

En las próximas semanas se ampliará la mesa de trabajo con la presencia de Corpoboyacá y otras instituciones involucradas, además de representantes de las comunidades, con el objetivo de reducir al máximo lesiones al tejido social de estas familias campesinas.