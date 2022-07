Protección Costera: carperos denuncian incumplimiento en compensaciones

La Asociación de Carperos y Salvavidas de Cartagena (Asocarvis) denunció presuntos incumplimientos en el pago de compensaciones dentro del megaproyecto de Protección Costera, obra que se ejecuta actualmente en el sector turístico.

Según Roberto Teherán, presidente de la asociación, los afectados son las personas que laboran en la playa cinco, tramo comprendido entre las calles 10 y 13 en el barrio Bocagrande. “La playa se cerró el 25 de mayo, pagaron el 27 de ese mismo mes y ese ha sido el único que se ha recibido. Pasó todo junio más lo que va de julio y todavía no se ha dado el segundo aporte”, expresó.

Teherán sostuvo que el compromiso por parte del PNUD fue puntualidad en los pagos, teniendo en cuenta que si las obras que están pactadas para tres meses en este tramo sufren retrasos, los dineros serían asumidos por el contratista Proplaya.

“No creemos que el plazo estipulado de cierre de la playa cinco que es de tres meses se cumpla. Se han retrasado en los pagos casi un mes y ellos dijeron que iban a ser puntuales, eso es inaudito porque nosotros vivimos de la playa, ese es nuestro sustento”, resaltó.

El líder de los carperos manifestó que los trabajos supuestamente presentan algunos retrasos. “Hasta el mes de julio no se ha visto la apertura de la draga que es la que va a rellenar la playa 5, cómo se pone al servicio este balneario si ellos todavía no han hecho el dragado. Hay retrasos en la obra nos va a perjudicar en las demás playas no creemos que el plazo estipulado de cierre que es de tres meses se cumpla”, concluyó.