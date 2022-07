¿Usted qué haría si se encuentra $8 millones y nadie se da cuenta?

Ser buena gente parece fácil, pero encontrarse ocho millones de pesos y devolverlos a su dueño, es la verdadera muestra de lo que es un ciudadano ejemplar. Es el caso que se registró en Manizales y que hoy muestra al mundo la calidad humana de un manizaleño.

Carlos Sandoval, panadero de profesión, hechao pa’ lante por educación y buena onda por elección, encontró, en un taxi al que se subió en el centro de la ciudad, una maleta con lo que pensó eran más o menos $200.000, una vez llegó a su panadería, contó bien y eran cerca de $8’000.000, y aunque se le cruzó por la mente quedarse con la plata, fueron más fuertes las enseñanzas de su madre.

“En ese momento, mi primer pensamiento es quedarme con ellos, la verdad, pero ya después me pongo a reflexionar mucho y dije no, no, vamos a hacer las cosas al derecho, voy a hacer el comentario y después de que esté el comentario, yo sé que no me voy a echar para atrás y lo primero que hice fue irme al comando y contarles mi historia.

Muy contento porque ya he hablado don el dueño de la plata, ya estamos seguros de que si es él; y la felicidad de esa persona lo hace sentir a uno muy bien, lo hace sentir orgulloso”.

El milagro, como lo llamó Ricardo Carvajal, quien fue el ciudadano que había perdido el dinero y que en un principio había pensado que lo tenía en su carro, se cumplió cuando por redes sociales se dio cuenta que lo estaban buscando para entregarle lo que sería la salida de los problemas que llevaba a cuestas.

“Yo los daba por perdidos y darme la sorpresa de que hay alguien que me los quiere entregar, que me los devuelve; inclusive pensé que tenía menos plata, porque he estado en unos problemas, tenía la cabeza muy fuera del sitio y … no, es una alegría, es una tranquilidad, porque es un proyecto que tengo y por un descuido casi lo pierdo, y ahora la alegría que tengo (con lágrimas en los ojos) … fue una confusión tremenda, además de los problemas que ya traía, sumarle un problema de talla mayor era… El inmenso agradecimiento que tengo con él por la honestidad que tiene, por esa honradez”.

Hoy, estos dos hombres dejaron de ser desconocidos el uno para el otro y con grandes sonrisas e incluso, lágrimas en sus ojos, se dieron la mano y quedaron conectados con un lazo que aseguran nunca se va a romper. El de la honestidad.

Este valor no solo es exaltado por quien recuperó su dinero, sino también por los trabajadores de Carlos Sandoval, pues resalta su don de gente, el respeto para con ellos y sus clientes que al final son como sus amigos.

“A parte de ser un excelente patrón, es un ser humano excepcional, es una persona que admiro muchísimo, y con esto que acaba de pasar tiene mi doble admiración, un ser muy querido, muy respetado por todos nosotros, todas las personas que vienen acá lo conocen, saben que es una persona sencilla, humilde que, si tiene o no tiene, él siempre va a ser el mismo.

Hace tiempo me comentaba cómo fue la infancia, las necesidades que pasaron con su mamá, con sus hermanos, y que, a pesar de eso, jamás fue capaz de quitarle nada a nadie; y con este acto sigue comprobando el ser humano tan maravilloso que es”, expresó Leidy Johana Rivera López, trabajadora de la panadería Los Reyes del Pan.

Este caso, que hoy es viral en las redes sociales, ha sido exaltado por el gremio de taxistas quienes señalan que, así como Carlos, ellos también se han encargado de demostrar la honradez y honestidad de los manizaleños.

“El mensaje para los demás manizaleños es que, estamos en una ciudad culta, donde siempre nos hemos distinguido por actuar bien ante todo el mundo, ante los turistas y ante nuestros mismos paisanos, le recomendamos a la gente que, cuando se encuentre algo, le comenten al taxista, o actúen bien y devuelvan ante las autoridades o a quien pertenece lo que se les quedó”, resaltó Luis Hernán Botero López, taxista de la ciudad y comensal frecuente de la panadería.

Le puede interesar:

Programados cierres parciales esporádicos en vías de Pacífico Tres

Gobernación invertirá en obras de recuperación vial en Marulanda

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en la frecuencia 1180AM.