En Copa América 173 carros podrán circular por los alrededores del estadio

Solo 173 propietarios de vehículos que tienen sus viviendas en los alrededores del estadio Alfonso López de Bucaramanga, hicieron el registro para poder circular en sus carros cuando comiencen los operativos de seguridad en el desarrollo de la final de la Copa América de Futbol Femenino que se realizará en Bucaramanga.

Luis Ernesto Ortega de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, señaló que 173 fue el número de personas que se acogieron al censo de los residentes que quedaron involucrados dentro del tercer anillo de seguridad, de los alrededores de la Villa Olímpica del Estadio Alfonso López.

Este permiso les permite a los propietarios de esos vehículos circular sin ninguna restricción dentro de las horas que tendrá el cierre del tercer anillo entre la 1:00 p.m. y las 10:00 de la noche de los tres días del evento.

Quienes no quedaron en el censo y tienen vehículos no podrán circular en esos horarios, ya que las autoridades no permitirían su movilidad y quienes violen la norma será sancionado con comparendos.

La final y semifinal de la Copa América de Futbol Femenina se realizará en Bucaramanga durante los días 25, 26 y 30 de julio de 2022.