Contratista dejó deudas por $50 mil millones en Santander

Un grupo de contratistas de Santander que hicieron labores de construcción de colegios de la rgión para el Fondo FIE quedaron endeudados.

En este departamento son la menos 400 trabajadores que les hicieron firmar la liquidación y no les pagaron por parte de la empresa cartagenera GMP, según lo denuncian.



Ramón Amaya Pérez, dijo que, a su cargo estaban colegios de Puerto Wilches , Sabana de Torres, Piedecuesta y Ruitoque.

"Cambiaron la celaduría, no nos dejan sacar materiales, ni herramientas, no nos pagan facturas, y lo más terrible, es que la interventoría que tenían ellos, siguen de interventores, y ya no nos reconocen a nosotros. Dicen que no está permitido en sub contratar, y nos mencionaron como aliados estratégicos".

Contó que sus herramientas están en los lugares donde realizaban la consrtrucción y no se los han devuelto.

Según el afectado, GMP debe 50 mil millones de pesos a nivel nacional a varios contratistas que iniciaron las obras de infraestructura educativas.