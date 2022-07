Decreto de bares seguirá igual hasta que Gobierno defina asistencia militar

El alcalde de Cartagena, William Dau, se refirió en Caracol Radio a las protestas adelantadas por el gremio de los bares y discotecas, quienes le exigieron al mandatario cumplir su palabra de modificar el decreto que restringe el horario de funcionamiento de estos establecimientos hasta las 10:00 de la noche los domingos y lunes en más de 120 barrios.

El mandatario confirmó que el decreto seguirá como viene operando mientras la Presidencia de la República define la solicitud de asistencia militar hecha desde hace varios días para combatir la inseguridad. Según Dau, es “incoherente” que la medida se flexibilice si de manera simultánea la Alcaldía está pidiendo mayor apoyo de fuerza pública para la ciudad.

“Lo que les quiero decir es que la medida sigue en efecto hasta tanto se resuelva por parte de Presidencia de la República una solicitud que nosotros pusimos de asistencia militar para Cartagena para combatir la inseguridad. Yo estoy plenamente convencido de que esa solicitud va por buen camino espero sea resuelta prontamente, pero no podemos decir de que una medida restrictiva que pusimos por orden público la vamos a levantar y simultáneamente estamos pidiendo asistencia militar, eso sería incoherente”, dijo el alcalde.

William Dau dijo que el mismo presidente Iván Duque vio de buena manera la solicitud hecha por la Alcaldía de Cartagena para combatir la inseguridad y el sicariato.

“Estuve invitado a un almuerzo con presencia del presidente Iván Duque. A viva voz me manifestó su apoyo y me dijo alcalde cuente con eso. Me comuniqué con el ministro, le conté que hablara con el presidente y seguimos adelante con esa solicitud”, puntualizó el mandatario.