Deportistas de Bolívar aportaron al título de Colombia en Bolivarianos 2022

En la versión XIX de los Juegos Bolivarianos 2022, la delegación colombiana hizo historia al quedar como campeones por tercera vez consecutiva, con 171 medallas de Oro, 104 de Plata y 79 de Bronce, para un total de 354 medallas, ratificando así la buena presentación que tuvieron los deportistas colombianos, quienes, con su constancia, esfuerzo y disciplina, demostraron que en cada versión de estos juegos, Colombia es y será un país dominante.

Los deportistas de Bolívar tuvieron una destacada participación en estos juegos, aportando de manera significativa al triunfo del seleccionado colombiano.

Los patinadores María Fernanda Timms y Andrés Jiménez, se bañaron de Oro en la prueba de los 500 metros y ganaron Plata en la prueba de los 200 metros contra Meta.

“La carrera fue muy emocionante, de principio a fin fui con todo y gracias a Dios logré el oro”, afirmó Andrés Jiménez, quien ha sido campeón mundial de patinaje en varias ocasiones.

Así mismo, las Softbolistas bolivarenses, Kerlin Guzmán, Solibeth Núñez, Danisha Livinstong, Mayra Espitaleta y Amanda Polo, consiguieron medalla de Plata en el partido de final disputado con la selección de República Dominicana.

Kerlin Guzmán se mostró muy agradecida con su departamento y confirmó que “Quisimos dar oro a nuestro departamento, a mi país, pero no se pudo. Hay que aprender de los errores para crecer”.

De igual manera los beisbolistas, Carlos De Ávila, Edilberto Mendoza, Ronald Ramírez, Sergio Palacio, Edwin Villa, José Altamiranda, John Peluffo, Yeizer Marrugo, Randy Cuentas, Luis Arrieta, Jonathan Lozada, Rafael Romero, Keiner Manrique, Jesús Sepúlveda, Geison Jiménez, Gaspar Palacio y Alberto Sierra, ganaron medalla Plata.

Más medallas para Bolívar

El Voleibol Masculino obtuvo Oro, con John Mario Cuello, quien celebró ese triunfo al derrotar al seleccionado chileno, en una final de infarto.

En fútbol masculino, Colombia ganó medalla de Bronce, destacándose la actuación del cartagenero, Rafael Santos Mercado.

En levantamiento de Pesas, Colombia ganó dos Oro, con Francisco Mosquera, uno en el movimiento Envión con la marca de 183 kg logrando hacer récord Panamericano, Suramericano, Iberoamericano, Centroamericano y Bolivariano y otro Oro en Arranque, donde levantó 138kg. “Este resultado, gracias a Dios me pone en la órbita mundial. Estoy feliz con el récord que logré, desde que llegué a Bolívar no me he bajado del podio mundial” puntualizó el pesista del registro Bolívar.

Por su parte el Atletismo del Bolívar Primero, le entregó a Colombia dos medallas de Plata, con Gilmar Correa en Salto Alto y Geiner Moreno en Salto Triple.

Igualmente, en Voleibol Playa Masculino Bolívar contribuyó con Sneider Rivas, con la medalla de Bronce que obtuvo el seleccionado colombiano.

Finalmente, para un monumental cierre, el Voleibol Femenino gana Oro, al seleccionado dominicano con la participación de Darlevis Durán, Kenia Mendoza y Génesis Rodríguez.