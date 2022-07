Capitana Nacional Trans del Mar 2022 marca precendente social en Colombia

En el Magdalena y la región Caribe, la actual capitana Nacional Trans del Mar 2022, Sara Valentina Montoya Roys viene realizando una serie de obras sociales en beneficio de los menos favorecidos y también está en la búsqueda de robustecer los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Esta joven samaria durante su reinado ha recorrido sectores de la ciudad y municipios de la zona norte de Colombia para dar un mensaje de inclusión y de respeto. Incluso, en plataformas mundiales como la del Miss Universo, dejó en firme el reconocimiento de los derechos de la comunidad diversa.

Su trayectoria ha sido positiva. No obstante, Sara Valentina aseguró que continuará, luego de que entregue su quesis a su nueva sucesora, con ese trabajo social para mejorar las condiciones de vida de la población LGBTIQ+.

UNA REINA QUE HACE HISTORIA

La Reina Nacional Trans del Mar 2022, Sara Valentina Montoya Roys, con sus acciones sociales está derribando los obstáculos para la igualdad de trato y de oportunidades.

Esta joven trans ha incursionado en escenarios que muchos suponían que serían inalcanzables para una mujer trans, pero con su gallardía y entusiasmo por la vida, ha demostrado que la comunidad diversa también hacer historia y que en una reina de belleza es más que un rostro bonito.

“He tenido un excelente año de reinado, me he he dedicado a ayudar a mi comunidad, al prójimo, a las mujeres madres cabeza de hogar; a niños de escasos recursos. Acompañar a vendedores ambulantes y a servirles a los que verdaderamente lo necesitan, dijo la Reina Nacional Trans del Mar 2022, Sara Valentina Montoya Roys.

SUS OBRAS SOCIALES DESTACADAS

Sara Valentina también apoyó a las personas residentes de Tasajera, donde la desidia estatal ha provocado una marginación y pobreza, pero que ha sido mitigada gracias a las obras sociales de esta reina trans del Magdalena.

“He llevado un mensaje incluyente a todos los rincones que he visitado durante mi reinado, haciendo hincapié en la vigilancia de nuestros derechos y de las personas vulnerables, para que se les brinde lo que piden, lo que necesitan. Los proyectos sociales y de inversión son la clave en estos procesos que buscan que nuestra sociedad crezca económicamente y también como personas”, dijo.

Hoy, gracias a la visibilidad que le ha dado el Reinado Nacional Trans del Mar y las obras sociales realizadas en toda la región, Sara Valentina Montoya Roys espera poder concursar en otras plataformas de belleza a nivel internacional y así convertirse en un referente para muchas mujeres trans.

“En realidad tengo muchos proyectos. Me entregue mucho a la organización, trabajar con la Fundación Volver a Vivir, para levantar nuestra bandera. Los días 10,11 , 12 y 13 de agosto, las festividades de nosotras y están todos invitados”, concluyó.