Barras rechazan intolerancia en el fútbol

El presidente de la asociación de barras del Cúcuta Deportivo, Jesús Enrique Arias lamentó la violencia entre hinchas de los diferentes equipos del fútbol colombiano.

El dirigente comunal y líder se sumó a las voces de rechazo e indignación por la condición en que se encuentran dos jóvenes involucrados en riñas y agresiones por la pasión que despierta esta disciplina deportiva.

"Hoy estamos pidiendo por la pronta recuperación de estos muchachos, pero esa no es la razón del futbol y a eso no vamos al estadio ni preparamos ese ambiente. Esperamos que esta situación se aclare pronto y que todos los jóvenes amantes del futbol entiendan que esto es para vivir y celebrar y no para terminar en este nivel”, dijo.

Explicó que "frente a esta situación, desde ya se está dialogando con cada una de las organizaciones para promover acciones tendientes a apoyar a cada una de las barras con respeto y con un solo propósito de acompañar el equipo local".

Al mismo tiempo señaló que es necesario el acompañamiento de las autoridades para evitar situaciones lamentables frente al retorno del equipo al estadio general Santander, próximamente para dar inicio a su participación en la B.