Camilo Gaviria hace aclaraciones sobre la Secretaría de Vivienda de Caldas

El diputado de Caldas, Camilo Gaviria Gutiérrez, dijo en Caracol Radio que durante esta administración departamental se han tenido tres secretarios de vivienda y que son bienvenidas todas las soluciones habitacionales que se construyan, pero de manera transparente.

Aseguró que sigue siendo preocupante el manejo de la fiducia por lo cual ya se hicieron las denuncias en los entes de control; y que seguirá realizando una labor de vigilancia a la manera en que se hace la contratación.

"Teniendo en cuenta las publicaciones que se realizaron en el diario La Patria y Caracol Radio, los días 10 y 17 de noviembre de 2021, quiero precisar que en ningún momento hice referencia a Néstor Eugenio Ramírez, ni a Luz Adriana Trujillo sobre el posible carrusel de la contratación; así mismo aclaro que Néstor Eugenio Ramírez ha actuado como asesor del Gobernador de Caldas y no como Gobernador a la sombra.

Sobre las demás manifestaciones realizadas en los comunicados referidos, y que expresé como parte de mi labor de control político en la asamblea departamental de Caldas, me ratifico."

Agregó que espera citar a un debate de control político en la Asamblea a la secretaría de Vivienda de Caldas, con el propósito de saber si están cumpliendo de forma transparente.

Manifestó además que, "el actual secretario dijo que él no tiene nada que ver en la manera como seleccionaron la fiducia; entonces ya se están lavando las manos. Él se comprometió a entregar 4.000 viviendas, pero creo que no llegarán ni siquiera a las 1.000, por lo que me preocupa la plata que está aprobada por la Asamblea y que no se esté ejecutando lo que han prometido."

