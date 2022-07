Reportan dos desaparecidos en el área metropolitana

Pedro Antonio Rueda de 83 años, sufre de Alzheimer y desapareció desde el 17 de abril del barrio Girardot, en Bucaramanga.

Este señor mide 1,75 aproximadamente y la última vez que se vio fue con una bermuda y un perro enrazado de color gris.

Su hijo, Pedro Alberto Rueda Prada, pide a la comunidad si tienen alguna señal de él, la reprten a las autoridades.

"Se perdió en Girardot, con una perra de la casa, se salió un domingo y no volvió, el tiene Alzheimer, la policía no me dice nada, ya sabe la Fiscalía de todo el proceso".

Para el señor Pedro Rueda la comunidad puede comunicarse el 317 4589784-

El otro caso es el de Ludwing Leonel Álvarez que tiene 32 años se edad, y sufre de esquizofrenia, desapareció el 25 de junio y lo han visto en Papi Quiero Piña, en Floridablanca, y en otra ocasión, sobre la vía hacia Barrancabermeja.

Para reportar alguna pista de Ludwing Leonel Álvarez, se puede comunicar en 310 5618614 y 314 470 3901.