"Invías no lograría dar apertura al Cusiana en julio": Comunidad Pajarito

Se cumplen 6 meses del cierre de la vía del Cusiana, que comunica los departamentos de Boyacá y Casanare, en las últimas horas, se dio apertura al kilómetro 53, sector ‘Pena Gallo’ tras presentarse un derrumbe, sin embargo, la comunidad del municipio de Pajarito afirma que evidencian poco avance en las obras de infraestructura que se adelantan en el derrumbe del kilómetro 83 y la pérdida de la bancada del kilómetro 87.

“Nosotros como comunidad hemos evidenciado que estos trabajos no avanzan al ritmo que debería para que la apertura de la vía se dé el 31 de julio; pero también se debe tener en cuenta que en el kilómetro 83, sector Quebrada Negra, se ha limpiado la vía para mantener un paso peatonal pero la intervención como tal no se ha dado. Lo que se ha venido hablando entre la comunidad es que en las condiciones que se encuentra estaría lista en diciembre o enero, por lo que Invías no lograría dar apertura al Cusiana en julio”, expresó líder comunal de Pajarito, Sandra Riveros.

Sandra Riveros agregó que estudiantes de grado décimo y once de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Pajarito han presentado dificultades para trasladarse al colegio, es por eso que hicieron un llamado a la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Educación departamental, y al Invías para que se les dé un subsidio a los alumnos.

“Los estudiantes de décimo y once que decidieron ir a clases presenciales tuvieron tomar la decisión de desplazarse a vivir en el casco urbano. Estamos en una crisis económica y los alimentos estan en un alto precio, y también por el hecho de que hay trabajadores, se ha incrementado el costo de los arriendos”, indicó Riveros.