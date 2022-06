Modelos cartageneros participarán en The Look Of The Year Colombia

El concurso The Look Of The Year llega por primera vez a Cartagena, un escenario donde modelos de la ciudad participarán para así concursar a nivel nacional.

La agencia 'Looking For Management Cartagena', presentó a sus modelos participantes en la Isla Paue, en la zona insular de Cartagena, de los cuales dos de ellos serán ganadores y pasarán a concursar en Bogotá a nivel nacional, para luego escoger al grupo ganador que representará a Colombia a nivel internacional en San Remo, Italia.

El grupo de jóvenes participantes, en esta ocasión modelaron una colección de vestidos de baño por Guanabanaba Concept Store a la orilla del mar, una pasarela que representaba el caribe e identidad de la ciudad Heroica, además contaron con el apoyo de Mac Cosmetic Colombia, Beaute Cartagena y Oral People.

The Look Of The Year, es un concurso de moda, que se ha convertido en una plataforma para que potenciales modelos sean capacitados de manera profesional y puedan impulsar sus carreras. Entre las modelos influyentes que iniciaron su carrera con este concurso se encuentran Cindy Crawford, Gisele Bündchen y Naomi Campbell.

Anualmente el evento atrae alrededor de 350.000 participantes de aproximadamente 70 países en el mundo, con castings celebrados en más de 800 ciudades.